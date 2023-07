Odyssée : Roommates Esplanade Robert Badinter Périgueux, 15 mars 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Ce programme alterne entre reprises de chorégraphie existantes et créations inédites et nous propose un aperçu singulier de la danse et de sa création contemporaine..

2024-03-15

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The program alternates between revivals of existing choreographies and new creations, offering a unique insight into contemporary dance and dance creation.

El programa alterna reposiciones de coreografías existentes y nuevas creaciones, ofreciendo una visión única de la danza contemporánea y la creación dancística.

Dieses Programm wechselt zwischen Wiederaufnahmen bestehender Choreografien und neuen Kreationen und bietet uns einen einzigartigen Einblick in den Tanz und sein zeitgenössisches Schaffen.

