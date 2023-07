Odyssée : Jimmy et ses sœurs Esplanade Robert Badinter Périgueux, 4 mars 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Interroger la place de la petite fille dans les pièces pour le jeune public, voilà le point de départ d’Odile Grosset-Grange. Avec ce conte initiatique, elle nous entraîne avec suspens et humour sur les traces de ces trois sœurs et leur découverte de la liberté..

2024-03-04 fin : 2024-03-04 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Odile Grosset-Grange’s starting point is to question the role of the little girl in plays for young audiences. In this tale of initiation, she leads us with suspense and humor in the footsteps of three sisters as they discover freedom.

El punto de partida de Odile Grosset-Grange es cuestionar el papel de la niña en las obras de teatro para jóvenes. En esta historia de iniciación, nos conduce con suspense y humor tras los pasos de estas tres hermanas y su descubrimiento de la libertad.

Den Platz des kleinen Mädchens in Stücken für ein junges Publikum zu hinterfragen, ist der Ausgangspunkt von Odile Grosset-Grange. Mit diesem Initiationsmärchen führt sie uns mit Spannung und Humor auf die Spuren dieser drei Schwestern und ihrer Entdeckung der Freiheit.

