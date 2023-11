Sinfonia – « FugaCités » Esplanade Robert Badinter Périgueux, 19 février 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

FugaCités est une rencontre entre la musique baroque et les cultures urbaines imaginée par Franck-Emmanuel Comte et scénographiée par la metteuse en scène Bérénice Collet. Ce sont trois variations poétiques et interdisciplinaires aux multiples inspirations, un dialogue créatif entre les instrumentistes du Concert de l’Hostel Dieu et deux artistes-phare des cultures urbaines : Mehdi Krüger (slam), Jérôme Oussou (danse hip-hop) chorégraphié par Mourad Merzouki.

Imaginé pendant le confinement comme 3 formes courtes et indépendantes, FugaCités est désormais est spectacle unique éclairé par Pauline Vauchez et accompagné par le contrepoint vidéo de Christophe Waksmann. Le 14 février 2024, à La Rayonne de Villeurbanne, sera créée une version inclusive du spectacle : de jeunes déficients visuels de la Cité René Pellet ainsi que des bénéficiaires du P.h.a.r.e seront présents sur scène..

2024-02-19 fin : 2024-02-19 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



FugaCités is an encounter between baroque music and urban cultures, imagined by Franck-Emmanuel Comte and designed by stage director Bérénice Collet. Three poetic, interdisciplinary variations with multiple inspirations, a creative dialogue between the instrumentalists of the Concert de l?Hostel Dieu and two leading artists from urban cultures: Mehdi Krüger (slam) and Jérôme Oussou (hip-hop dance), choreographed by Mourad Merzouki.

Conceived during the confinement period as 3 short, independent forms, FugaCités is now a unique show lit by Pauline Vauchez and accompanied by Christophe Waksmann’s video counterpoint. On February 14, 2024, at La Rayonne in Villeurbanne, an inclusive version of the show will be created: young visually impaired people from the Cité René Pellet and beneficiaries of the P.h.a.r.e program will be on stage.

FugaCités es un encuentro entre la música barroca y las culturas urbanas, imaginado por Franck-Emmanuel Comte y concebido por la directora de escena Bérénice Collet. Las tres variaciones poéticas e interdisciplinares se inspiran en fuentes muy diversas y constituyen un diálogo creativo entre los instrumentistas del Concert de l’Hostel Dieu y dos artistas urbanos de primera fila: Mehdi Krüger (slam) y Jérôme Oussou (danza hip-hop), con coreografía de Mourad Merzouki.

Concebido durante el periodo de reclusión como 3 formas cortas e independientes, FugaCités es ahora un espectáculo único iluminado por Pauline Vauchez y acompañado por el contrapunto de vídeo de Christophe Waksmann. El 14 de febrero de 2024, en La Rayonne de Villeurbanne, se creará una versión inclusiva del espectáculo: jóvenes discapacitados visuales de la Cité René Pellet y beneficiarios del P.h.a.r.e subirán al escenario.

FugaCités ist eine Begegnung zwischen Barockmusik und urbanen Kulturen, die von Franck-Emmanuel Comte erdacht und von der Regisseurin Bérénice Collet inszeniert wurde. Es sind drei poetische und interdisziplinäre Variationen mit zahlreichen Inspirationen, ein kreativer Dialog zwischen den Instrumentalisten des Concert de l’Hostel Dieu und zwei führenden Künstlern der urbanen Kulturen: Mehdi Krüger (Slam), Jérôme Oussou (Hip-Hop-Tanz), choreografiert von Mourad Merzouki.

Während des Containments als drei kurze, unabhängige Formen gedacht, ist FugaCités nun eine einzige Aufführung, die von Pauline Vauchez beleuchtet und von Christophe Waksmanns Videokontrapunkt begleitet wird. Am 14. Februar 2024 wird in La Rayonne in Villeurbanne eine inklusive Version des Stücks uraufgeführt: Jugendliche mit Sehbehinderungen aus der Cité René Pellet sowie Begünstigte des P.h.a.r.e werden auf der Bühne zu sehen sein.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Communal de Périgueux