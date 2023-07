Odyssée : Le Chœur et Carmen Esplanade Robert Badinter Périgueux, 7 février 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Voici une formule particulièrement adaptée à tous les publics pour (re)découvrir une des partitions les plus jouées au monde. Les artistes interprètent les plus belles pages du chef-d’œuvre de Bizet tandis que le comédien raconte l’histoire entreprenant ainsi le mystère et le suspens d’une intrigue qui évoque une passion amoureuse mortelle sous le soleil d’Andalousie..

2024-02-07 fin : 2024-02-07 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Here’s a formula particularly suited to all audiences for (re)discovering one of the world’s most performed scores. The artists perform the most beautiful pages of Bizet’s masterpiece, while the actor narrates the story, creating the mystery and suspense of an intrigue that evokes a deadly love affair under the Andalusian sun.

He aquí una manera para todos los públicos de (re)descubrir una de las partituras más interpretadas del mundo. Los artistas interpretan las páginas más bellas de la obra maestra de Bizet mientras el actor narra la historia, creando el misterio y el suspense de una intriga que evoca un romance mortal bajo el sol de Andalucía.

Eine der meistgespielten Partituren der Welt wird auf diese Weise für jedes Publikum neu entdeckt. Die Künstler interpretieren die schönsten Seiten von Bizets Meisterwerk, während der Schauspieler die Geschichte erzählt und so das Geheimnis und die Spannung der Handlung, die von einer tödlichen Liebesleidenschaft unter der Sonne Andalusiens erzählt, aufrecht erhält.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Communal de Périgueux