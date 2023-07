Odyssée : Respire Esplanade Robert Badinter Périgueux, 26 janvier 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Dans un dispositif scénique discret, accompagnée d’un musicien allusif, l’actrice Romane Bohringer engage le combat des mots pour nommer ce qui est, ne rien cacher de la laideur, mais donner corps, tout de même, à l’enchantement d’exister sur cette terre..

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In a discreet scenic setting, accompanied by an allusive musician, actress Romane Bohringer engages the struggle of words to name what is, to hide nothing of the ugliness, but to give substance, all the same, to the enchantment of existing on this earth.

En una discreta escenografía, acompañada por un músico alusivo, la actriz Romane Bohringer entabla la lucha de las palabras para nombrar lo que es, para no ocultar nada de lo feo, pero para dar contenido, a pesar de todo, al encanto de existir en esta tierra.

In einem diskreten Bühnenaufbau, begleitet von einem anspielungsreichen Musiker, nimmt die Schauspielerin Romane Bohringer den Kampf der Worte auf, um das, was ist, zu benennen, nichts von der Hässlichkeit zu verbergen, aber dennoch dem Zauber, auf dieser Erde zu existieren, Gestalt zu verleihen.

