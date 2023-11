Sinfonia – Adam LALOUM Esplanade Robert Badinter Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Sinfonia – Adam LALOUM Esplanade Robert Badinter Périgueux, 13 janvier 2024, Périgueux. Périgueux,Dordogne « Victoire de la musique 2017 » Chopin Fantaisie en fa mineur opus 49 Schubert Sonate D959 Chopin Polonaise-Fantaisie opus 61 Schubert Sonate D960.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Victoire de la musique 2017 » Chopin Fantasy in F minor Op. 49 Schubert Sonata D959 Chopin Polonaise-Fantaisie Op. 61 Schubert Sonata D960 « Victoire de la musique 2017 Chopin Fantasía en fa menor opus 49 Schubert Sonata D959 Chopin Polonesa-Fantaisie opus 61 Schubert Sonata D960 « Victoire de la musique 2017 » Chopin Fantasie f-Moll op. 49 Schubert Sonate D959 Chopin Polonaise-Fantasie op. 61 Schubert Sonate D960 Mise à jour le 2023-11-06 par OT Communal de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Esplanade Robert Badinter Adresse Esplanade Robert Badinter Théâtre L'Odyssée Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville Esplanade Robert Badinter Périgueux latitude longitude 45.18448;0.71678

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/