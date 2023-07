Odyssée : Living Cartoon Duet Esplanade Robert Badinter Périgueux, 21 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Ce ciné-concert nous emmène à Hollywood, en plein bouillonnement créatif des années 20-30. Sur scène, une comédienne et une musicienne les animations en live. Toute la bande-son du cartoon est recréé : le doublage, le bruitage et la musique..

2023-12-21 fin : 2023-12-22

Esplanade Robert Badinter Théâtre L'Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This ciné-concert takes us to Hollywood, in the midst of the creative ferment of the 20s and 30s. On stage, an actress and a musician provide live animation. The entire cartoon soundtrack is recreated: dubbing, sound effects and music.

Esta película-concierto nos traslada a Hollywood, en plena efervescencia creativa de los años 20 y 30. En el escenario, una actriz y un músico dan vida a la animación. Se recrea toda la banda sonora de los dibujos animados: doblaje, efectos sonoros y música.

Dieses Filmkonzert führt uns nach Hollywood, in die kreative Blütezeit der 20er und 30er Jahre. Auf der Bühne stehen eine Schauspielerin und eine Musikerin die Live-Animationen. Der gesamte Soundtrack des Cartoons wird nachgestellt: die Synchronisation, die Geräusche und die Musik.

