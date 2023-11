Mercredi, c’est patrimoine ! – Décore ton Palais Esplanade Robert Badinter Périgueux, 20 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

À l’occasion d’un atelier en familles, venez découvrir l’ancien Palais des Fêtes de Périgueux, devenu Le Théâtre. Inspirés par son décor, vous aurez l’occasion de créer une œuvre collective et colorée.

À partir de 4 ans. Les mineurs doivent nécessairement être accompagnés d’un adulte pour participer ensemble à l’activité.

Sur réservation – Office de tourisme Destination Périgueux.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:30:00. EUR.

Esplanade Robert Badinter Le Théâtre – Salle Montaigne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Périgueux?s former Palais des Fêtes, now Le Théâtre, during a family workshop. Inspired by its decor, you’ll have the chance to create a colorful collective work of art.

Ages 4 and up. Minors must be accompanied by an adult.

By reservation only – Office de tourisme Destination Périgueux

Venga a descubrir el antiguo Palais des Fêtes de Périgueux, hoy Le Théâtre, en un taller familiar. Inspirándote en su decoración, tendrás la oportunidad de crear una obra de arte colectiva y llena de color.

Para niños a partir de 4 años. Los menores deben ir acompañados de un adulto para participar juntos en la actividad.

Reserva obligatoria – Oficina de Turismo de Périgueux

Entdecken Sie in einem Familienworkshop den ehemaligen Palais des Fêtes in Périgueux, der heute als Le Théâtre bekannt ist. Inspiriert von seinem Dekor könnt ihr ein farbenfrohes Gemeinschaftswerk schaffen.

Ab 4 Jahren. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, um gemeinsam an der Aktivität teilnehmen zu können.

Mit Reservierung – Office de tourisme Destination Périgueux

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Communal de Périgueux