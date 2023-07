Odyssée : Arlequin poli par l’amour Esplanade Robert Badinter Périgueux, 19 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Les emprunts au conte fantastique, au cabaret et au carnaval créent un plateau fait d’effets spéciaux, de guirlandes lumineuses et de paillettes, d’ombres chinoises, de ballons et de serpentins..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Borrowings from fantasy, cabaret and carnival create a stage of special effects, garlands of lights and sequins, shadow puppets, balloons and streamers.

Los préstamos de la fantasía, el cabaret y el carnaval crean un escenario lleno de efectos especiales, luces de hadas y lentejuelas, sombras chinescas, globos y serpentinas.

Anleihen aus dem fantastischen Märchen, dem Kabarett und dem Karneval schaffen eine Bühne aus Spezialeffekten, Lichterketten und Glitzer, Schattenspiel, Luftballons und Luftschlangen.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Communal de Périgueux