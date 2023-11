Actu patrimoine – Du couvent Sainte-Ursule à L’Odyssée, histoire d’un quartier Esplanade Robert Badinter Périgueux, 15 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

L’actualité du patrimoine à Périgueux.

Un rendez-vous mensuel d’1h30 avec le Service Ville d’art et d’histoire en lien avec ce qui se passe à Périgueux : événements, projets d’aménagement, expositions sont l’occasion de valoriser le patrimoine au cœur de l’actualité.

Après une visite du Théâtre et de son quartier, une conférence reviendra en images sur l’histoire du quartier de l’ancien couvent Sainte-Ursule, largement transformé au XXe siècle.

Sur réservation – Office de Tourisme Destination Périgueux.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 16:00:00. EUR.

Esplanade Robert Badinter Le Théâtre – Salle Montaigne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Heritage news from Périgueux.

A monthly 1h30 appointment with the Ville d?art et d?histoire (City of Art and History) department to find out what?s going on in Périgueux: events, development projects and exhibitions are all an opportunity to showcase heritage at the heart of current events.

After a tour of the Theater and its neighborhood, a lecture will take a pictorial look back at the history of the former Sainte-Ursule convent neighborhood, which was extensively transformed in the 20th century.

By reservation only – Office de Tourisme Destination Périgueux

Noticias de patrimonio de Périgueux.

Una cita mensual de una hora y media con el Departamento de Arte e Historia de la Ciudad para enterarse de lo que ocurre en Périgueux: eventos, proyectos de desarrollo y exposiciones son la ocasión de dar a conocer el patrimonio en el centro de la actualidad.

Tras un recorrido por el Teatro y sus alrededores, una conferencia repasará la historia de los alrededores del antiguo convento Sainte-Ursule, muy transformado en el siglo XX.

Con reserva previa – Office de Tourisme Destination Périgueux

Aktuelle Informationen zum Kulturerbe in Périgueux.

Ein monatliches, 1,5-stündiges Treffen mit dem Service Ville d’art et d’histoire in Verbindung mit dem, was in Périgueux passiert: Veranstaltungen, Bauprojekte und Ausstellungen bieten die Gelegenheit, das Kulturerbe am Puls der Zeit zu präsentieren.

Nach einem Besuch des Theaters und seines Viertels wird in einem Vortrag die Geschichte des Viertels des ehemaligen Klosters Sainte-Ursule, das im 20. Jahrhundert stark verändert wurde, in Bildern dargestellt.

Mit Reservierung – Office de Tourisme Destination Périgueux

