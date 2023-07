Odyssée : A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? Esplanade Robert Badinter Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Odyssée : A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? Esplanade Robert Badinter Périgueux, 13 décembre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Au cours de cet irrésistible seul en scène, Fred Blin devient personnage de tragédie travesti, esquisse piteusement pas de danse et numéros de cirque..

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In this irresistible one-man show, Fred Blin becomes a tragedy character in drag, piteously sketching out dance steps and circus acts. En este irresistible espectáculo unipersonal, Fred Blin se convierte en un personaje de tragedia travestido, esbozando lastimosamente pasos de baile y números de circo. In diesem unwiderstehlichen Soloauftritt wird Fred Blin zu einer travestierten Tragödienfigur, skizziert mitleidig Tanzschritte und Zirkusnummern.

