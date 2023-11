Patrimoine sur le Pouce – La mosaïque de Paul Becker pour le Palais des Fêtes Esplanade Robert Badinter Périgueux, 12 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Profitez de la pause du midi pour découvrir la mosaïque que l’artiste Paul Becker, proche de Coteau, a réalisé pour l’ancien Palais des fêtes, qui a été agrandi pour devenir Le Théâtre de Périgueux.

Sur réservation – Office de Tourisme Destination Périgueux.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 13:00:00. EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of your lunch break to discover the mosaic created by Coteau artist Paul Becker for the former Palais des fêtes, now enlarged to become Le Théâtre de Périgueux.

By reservation only – Office de Tourisme Destination Périgueux

Aproveche la pausa para comer para descubrir el mosaico creado por el artista Paul Becker, que vive cerca de Coteau, para el antiguo Palais des fêtes, ampliado para convertirse en Le Théâtre de Périgueux.

Con cita previa – Office de Tourisme Destination Périgueux

Nutzen Sie die Mittagspause, um das Mosaik zu entdecken, das der Künstler Paul Becker, der in der Nähe von Coteau wohnt, für den ehemaligen Festpalast angefertigt hat, der später zum Le Théâtre de Périgueux erweitert wurde.

Mit Reservierung – Office de Tourisme Destination Périgueux

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Communal de Périgueux