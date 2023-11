Sinfonia – EXIL Esplanade Robert Badinter Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Sinfonia – EXIL Esplanade Robert Badinter Périgueux, 9 décembre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Prokofiev Sonate n• 2 Bartok Rhapsodie n•1 Porumbescu Ballade Ravel Tzigane Liszt Sospiro Bartok danses roumaines Concert avec entracte.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Prokofiev Sonate n? 2 Bartok Rhapsodie n?1 Porumbescu Ballade Ravel Tzigane Liszt Sospiro Bartok danses roumaines Concert with intermission Prokofiev Sonata nº 2 Bartok Rapsodia nº 1 Porumbescu Balada Ravel Tzigane Liszt Sospiro Bartok danses roumaines Concierto con intervalo Prokofjew Sonate Nr. 2 Bartok Rhapsodie Nr. 1 Porumbescu Ballade Ravel Zigeunermusik Liszt Sospiro Bartok Rumänische Tänze Konzert mit Pause

