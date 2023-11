Passeurs de patrimoine – L’Odyssée d’un quartier Esplanade Robert Badinter Périgueux, 4 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Après avoir observé en détail les sculptures de Gilbert Privat encore visible dans l’ancien Palais des Fêtes devenu Le Théâtre, vous aurez l’occasion de (re)découvrir en images l’ancien quartier du Théâtre de manière ludique.

Sur réservation – Office de Tourisme Destination Périgueux.

2023-12-04 fin : 2023-12-04 16:30:00. EUR.

Esplanade Robert Badinter Le Théâtre – Salle Montaigne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After a detailed look at the sculptures by Gilbert Privat still visible in the former Palais des Fêtes, now Le Théâtre, you’ll have the chance to (re)discover the former Théâtre district in a playful way.

By appointment only – Office de Tourisme Destination Périgueux

Tras contemplar de cerca las esculturas de Gilbert Privat que aún pueden verse en el antiguo Palais des Fêtes, hoy Le Théâtre, tendrá la oportunidad de (re)descubrir de forma lúdica el antiguo barrio del Théâtre.

Reserva obligatoria – Office de Tourisme Destination Périgueux

Nachdem Sie die Skulpturen von Gilbert Privat, die noch im ehemaligen Palais des Fêtes, dem heutigen Le Théâtre, zu sehen sind, im Detail betrachtet haben, haben Sie die Gelegenheit, das ehemalige Theaterviertel auf spielerische Weise mit Bildern (wieder) zu entdecken.

Mit Reservierung – Office de Tourisme Destination Périgueux

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Communal de Périgueux