Odyssée : Rencontre avec une illuminée Esplanade Robert Badinter Périgueux, 30 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Créé à partir de l’intime, ce nouveau seul en scène de François de Brauer autour d’une crise existentielle confirme son éblouissant talent. Une lumineuse et joyeuse rencontre avec le public..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



François de Brauer’s new one-man show about an existential crisis, created from the intimate, confirms his dazzling talent. A luminous, joyous encounter with the audience.

El nuevo espectáculo unipersonal de François de Brauer sobre una crisis existencial, creado desde lo íntimo, confirma su deslumbrante talento. Un encuentro luminoso y gozoso con el público.

François de Brauers neues, aus dem Intimsten geschaffenes Solo-Stück über eine existenzielle Krise bestätigt sein blendendes Talent. Eine leuchtende und fröhliche Begegnung mit dem Publikum.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Communal de Périgueux