Odyssée : Romantismes Esplanade Robert Badinter Périgueux, 24 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Joseph Swensen vous propose ici un programme comprenant la célébrissime 5e Symphonie de Beethoven ainsi qu’une perle du répertoire pour violon, le très virtuose Concerto de Mendelssohn confié à la jeune soliste japonaise Hina Maeda..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Joseph Swensen’s program includes Beethoven’s celebrated 5th Symphony and a pearl of the violin repertoire, Mendelssohn’s virtuoso Concerto by young Japanese soloist Hina Maeda.

El programa de Joseph Swensen incluye la célebre Quinta Sinfonía de Beethoven y una perla del repertorio para violín, el virtuoso Concierto de Mendelssohn, a cargo de la joven solista japonesa Hina Maeda.

Symphonie von Beethoven und eine Perle des Violinrepertoires, das virtuose Mendelssohn-Konzert, das der jungen japanischen Solistin Hina Maeda anvertraut wurde.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Communal de Périgueux