Périgueux Odyssée : Les Vagues Esplanade Robert Badinter Périgueux, 9 novembre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Sur scène, de saisissantes marionnettes de glace à taille humaine. Êtres éphémères, le temps les transforme imperciptiblement..

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

On stage, striking human-sized ice puppets. Ephemeral beings, time imperceptibly transforms them. En el escenario, sorprendentes marionetas de hielo de tamaño humano. Seres efímeros, se transforman imperceptiblemente con el tiempo. Auf der Bühne stehen eindrucksvolle, menschengroße Eismarionetten. Als vergängliche Wesen werden sie von der Zeit unaufhaltsam verwandelt.

