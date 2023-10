Concert par la musique des forces aériennes Esplanade Robert Badinter Périgueux, 20 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

En mémoire des 58 parachutistes morts pour la France au Drakkar, à Beyrouth au Liban le 23 octobre 1983. Les dons reçus seront reversés au « Bleuet de France ».

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In memory of the 58 paratroopers who died for France at the Drakkar in Beirut, Lebanon on October 23, 1983. Donations received will be donated to « Bleuet de France »

En memoria de los 58 paracaidistas que murieron por Francia en el Drakkar de Beirut (Líbano) el 23 de octubre de 1983. Los donativos recibidos se destinarán a « Bleuet de France »

Im Gedenken an die 58 Fallschirmjäger, die am 23. Oktober 1983 im Drakkar in Beirut, Libanon, für Frankreich starben. Die eingegangenen Spenden werden an « Bleuet de France » weitergeleitet

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Communal de Périgueux