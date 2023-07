Odyssée : Marilyn Esplanade Robert Badinter Périgueux, 10 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Ce spectacle s’inscrit dans la recherche menée par Jean-Luc Ollivier autour de sa précédente création Moi, Phèdre. La tragédie, c’est la vie même de Norma Jeane, plus connue sous le nom de Marilyn Monroe..

2023-10-10 fin : 2023-10-11 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This show is part of Jean-Luc Ollivier’s research into his previous creation Moi, Phèdre. The tragedy is the life of Norma Jeane, better known as Marilyn Monroe.

Este espectáculo forma parte de la investigación de Jean-Luc Ollivier sobre su anterior creación Moi, Phèdre. La tragedia es la vida de Norma Jeane, más conocida como Marilyn Monroe.

Dieses Stück ist Teil der Recherchen, die Jean-Luc Ollivier rund um sein vorheriges Werk Moi, Phèdre durchgeführt hat. Die Tragödie ist das Leben von Norma Jeane, besser bekannt unter dem Namen Marilyn Monroe.

