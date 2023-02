Vide-placard de Beaulieu Esplanade René Coty Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

3€ les 3 mètres Le Centre Social de l’Avenir organise le Vide-placard de Beaulieu le dimanche 9 avril 2023 de 8h à 14h sur l’esplanade René Cotty à Wattrelos.

Tarif : 3€ les 3 mètres

Informations et renseignements au Centre Social de l’Avenir à l’Espace Titran, 4 rue du Président Herriot à Wattrelos – Tél : 03.20.75.75.74

Dates d’inscription de 16h à 18h : le 8/03, le 10/03, le 13/03, le 21/03, le 28/03 et le 30/03 Esplanade René Coty Esplanade René Coty Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

