Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville du Saint-Esprit, vous invite à découvrir le patrimoine spiritain lors d’une Randonnée Urbaine qui se déroulera le Samedi 16 Septembre 2023 à 16h.

Venez découvrir la richesse architecturale et les mille petites histoires qui font la grande épopée de notre territoire.

Une occasion unique et atypique de découvrir le patrimoine culturel et historique de la ville du Saint-Esprit!

Esplanade R Félix Théodose (Face à la Mairie) Saint-Esprit Rue Schoelcher 97270 Saint-Esprit

2023-09-16T22:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

