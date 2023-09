Exposition : Pour le carnet d’adresse « Berry Découvertes » de Stéphanie Boutevillain Esplanade Porte César Sancerre, 23 septembre 2023, Sancerre.

Catherine Durand a créé ces œuvres spécialement pour le carnet d’adresse « Berry Découvertes » de Stéphanie Boutevillain, dans le but de vous offrir une expérience visuelle unique..

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-10-22 17:30:00. EUR.

Esplanade Porte César

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Catherine Durand created these works especially for Stéphanie Boutevillain’s « Berry Découvertes » address book, with the aim of offering you a unique visual experience.

Catherine Durand creó estas obras especialmente para la agenda « Berry Découvertes » de Stéphanie Boutevillain, con el objetivo de ofrecerle una experiencia visual única.

Catherine Durand hat diese ?uvres speziell für das Adressbuch « Berry Découvertes » von Stéphanie Boutevillain geschaffen, mit dem Ziel, Ihnen ein einzigartiges visuelles Erlebnis zu bieten.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois