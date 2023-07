Visite gourmande de Sancerre Esplanade Porte Cesar Sancerre, 15 juillet 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Avec la Visite gourmande, le patrimoine se mêle à la gastronomie ! Après avoir nourri l’esprit, passons à la découverte des produits locaux..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . 10 EUR.

Esplanade Porte Cesar

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



With the Gourmet Visit, heritage blends with gastronomy! After having nourished the spirit, let’s move on to discover local products.

Con el Gourmet Tour, el patrimonio se une a la gastronomía Después de haber alimentado el espíritu, pasemos a descubrir los productos locales.

Bei der Gourmet-Tour vermischt sich das Kulturerbe mit der Gastronomie! Nachdem wir den Geist genährt haben, gehen wir dazu über, die lokalen Produkte zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois