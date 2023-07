PAËLLA DES CORSAIRES Esplanade Pierre Racine Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault PAËLLA DES CORSAIRES Esplanade Pierre Racine Agde, 21 juillet 2023, Agde. Agde,Hérault Animation proposée par le Rugby Club Agathois. Ambiance garantie, rire, délire, bonne humeur….

Esplanade Pierre Racine

Agde 34300 Hérault Occitanie



Animation proposed by the Rugby Club Agathois. Guaranteed atmosphere, laughter, delirium, good mood… Animación a cargo del Club de Rugby Agathois. Ambiente garantizado, risas, delirio, buen humor… Animation, die vom Rugby Club Agathois angeboten wird. Garantierte Stimmung, Lachen, Delirium, gute Laune…

