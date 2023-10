Marché de Noël du Val d’Auron Esplanade Pierre Mendès France Bourges, 24 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

L’association Accro’val organise sa 15éme édition du marché de NOËL artisanal et gastronomique. Cette année, beaucoup de nouveaux exposants ainsi que quelques surprises en matière d’artisanat. C’est le moment de penser aux cadeaux de fin d’année..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 19:00:00. .

Esplanade Pierre Mendès France

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Accro’val association organizes its 15th edition of the Christmas craft and gourmet market. This year, there will be many new exhibitors, as well as a few surprises in terms of crafts. It’s time to start thinking about end-of-year gifts.

La asociación Accro’val organiza su 15º mercado navideño de artesanía y alimentación. Este año habrá muchos expositores nuevos y algunas sorpresas en la categoría de artesanía. Ahora es el momento de empezar a pensar en los regalos de fin de año.

Der Verein Accro’val organisiert zum 15. Mal einen handwerklichen und gastronomischen Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr gibt es viele neue Aussteller und einige Überraschungen im Bereich des Kunsthandwerks. Es ist an der Zeit, an Weihnachtsgeschenke zu denken.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT BOURGES