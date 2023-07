Le Val d’Auron en 4 visites ! Esplanade Pierre Mendès-France Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Le Val d'Auron en 4 visites ! Dimanche 17 septembre, 14h00 Esplanade Pierre Mendès-France Visites toutes les demi-heures.

4 visites courtes sur le du Val d'Auron, à enchaîner ou à savourer séparément vous permettront de comprendre les mutations qu'a connues ce quartier. Esplanade Pierre Mendès-France 18000 Bourges A proximité du plan d'eau du Val d'Auron, l'esplanade Pierre Mendès-France accueille marchés et activités.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Bourges Ville d'art et d'histoire

