Marché de plein vent de Fronton Esplanade Pierre Campech Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne

Marché de plein vent de Fronton Esplanade Pierre Campech, 26 janvier 2023, Fronton. Marché de plein vent de Fronton 26 janvier – 28 décembre, les jeudis Esplanade Pierre Campech Marché de plein vent de Fronton Esplanade Pierre Campech Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Le marché du jeudi matin à Fronton est très important par le choix, le nombre de commerçants et la qualité des produits. C’est le plus grand marché du nord toulousain. Fort d’une tradition séculaire, il rassemble une centaine de commerçants non sédentaires et 35 producteurs locaux sous la Halle. Le marché a lieu dans le centre de la ville de 8h à 12h30 sur les allées Jean Ferran, l’esplanade Marcorelle, l’esplanade Pierre Campech et la rue de la République. Il a obtenu depuis plusieurs années le label «marchés de France».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T08:00:00+01:00

2023-12-28T12:30:00+01:00 Ville de Fronton

Détails Catégories d’Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Lieu Esplanade Pierre Campech Adresse Fronton Ville Fronton lieuville Esplanade Pierre Campech Fronton Departement Haute-Garonne

Esplanade Pierre Campech Fronton Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronton/

Marché de plein vent de Fronton Esplanade Pierre Campech 2023-01-26 was last modified: by Marché de plein vent de Fronton Esplanade Pierre Campech Esplanade Pierre Campech 26 janvier 2023 Esplanade Pierre Campech Fronton Fronton

Fronton Haute-Garonne