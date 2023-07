Bitbybit Esplanade Palais Ducal Nevers, 6 juin 2024, Nevers.

Bitbybit 6 – 8 juin 2024 Esplanade Palais Ducal 27€ / 20€ / 15€

Dans une mise en scène riche en images, deux frères dévoilent une technique de cirque particulière où la propre sécurité de l’un dépend complètement de l’autre. Chacun serre un morceau de cuir entre ses dents. D’un embout à l’autre, un câble d’acier est tendu tel un cordon ombilical que deux jeunes chiens tireraient en le mordant. À la recherche de l’équilibre parfait, ils sont visiblement unis par les liens du sang, mais l’un est de carrure puissante, alors que l’autre est davantage un poids léger athlétique. Pourtant, ils doivent apprendre à se porter mutuellement.

Cette pièce est l’aboutissement d’une année de recherche artistique et d’entraînement physique, mais pour les frères, c’est également l’aboutissement d’une vie de partage, d’amour et de souffrance. Ils ont grandi ensemble, puis sont devenus artistes de cirque ensemble.Suite à une période de séparation, Bitbybit est la tentative ultime de rapprochement.

Bitbybit est la production commune du collectif Malunés, compagnie de cirque réputée, et de la compagnie Movedbymatter de l’artiste performance Kasper Vandenberghe. Ils se retrouvent dans ce jeu d’équilibre entre la connexion et la résilience d’une part, et la chute inévitable d’autre part, sans oublier l’expérience de la perte qui guette à chaque coin de rue. Sans un mot et au son d’une bande sonore envoûtante, ils mettent en lumière l’intensité des liens humains, faits de fraternité, de risque, d’amour, de lutte, de chute et de solidarité.

Collectif Malunés / Movedbymatter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-06T20:00:00+02:00 – 2024-06-06T21:00:00+02:00

2024-06-08T20:00:00+02:00 – 2024-06-08T21:00:00+02:00

