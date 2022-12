Balade « C’est l’heure du crime! Tome 2 » Esplanade Palais Ducal Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Balade « C’est l’heure du crime! Tome 2 » Esplanade Palais Ducal, 5 septembre 2023, Nevers. Balade « C’est l’heure du crime! Tome 2 » Mardi 5 septembre 2023, 18h00 Esplanade Palais Ducal

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme

Le côté sombre de Nevers persiste !! Esplanade Palais Ducal Esplanade Palais Ducal, 5800 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Nouveauté 2022 !

Balade « C’est l’heure du crime ! Tome 2 « Repartons ensemble dans le quartier des commerçants cette fois à la découverte des lieux de justice, des prisons et de nouvelles chroniques avec les Martenot, Bibi Lacour ou encore Yolande de Bourgogne.

Cette balade est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers.

A 18h. A partir de 12 ans. Durée : 1h30.

Tarifs : de 12 à 15 ans : 4€ / dès 16 ans : 8€.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal à 18h les mardis, toute l’année.

Réservation à l’Office de Tourisme.

