Visite de la Brasserie La Rur’ale Esplanade Palais Ducal Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Visite de la Brasserie La Rur’ale Esplanade Palais Ducal, 19 août 2023, Nevers. Visite de la Brasserie La Rur’ale Samedi 19 août, 11h00 Esplanade Palais Ducal

Adulte : 5€

De Vincent Robiche Esplanade Palais Ducal Esplanade Palais Ducal, 5800 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Venez découvrir la Brasserie la Rur’ale !

Vincent Robiche vous amène dans le monde de la bière et des secrets de cette dernière 100% nivernaise aux multiples saveurs ! Découverte des cuves, des lieux en passant par la salle d’embouteillage des bouteilles, vous partirez après une dégustation : la Duc’ale, une blanche, une brune, une blonde ?

Rendez-vous les samedis 15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août à 11h.

Interdit aux moins de 18 ans. Tarif unique : 5€.

Billetterie à l’Office de tourisme de Nevers. Pas de remboursement.

Attention : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T11:00:00+02:00

2023-08-19T12:00:00+02:00 (c) Vincent Robiche

