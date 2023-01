Animation enfant : Le Bal de la Duchesse Esplanade Palais Ducal Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Animation enfant : Le Bal de la Duchesse Esplanade Palais Ducal, 19 avril 2023, Nevers. Animation enfant : Le Bal de la Duchesse Mercredi 19 avril, 10h30 Esplanade Palais Ducal

Enfant : 5€ / Accompagnant : 3€

Activité du mercredi ! Esplanade Palais Ducal Esplanade Palais Ducal, 5800 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Nouveauté 2022 !

Animation enfants « Le bal de la Duchesse » La Duchesse est tête en l’air ! Elle a perdu sa liste d’invités pour son bal qui aura lieu dans quelques jours au Palais ducal … Aidez-la les amis à la retrouver !

Cette animation est une chasse aux objets, proposée par l’Office de Tourisme de Nevers aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge, enfants obligatoirement accompagnés d’1 personne maximum par enfant.

Rendez-vous les mercredis durant les vacances scolaires à 10h30.

Durée : 1h.

Tarifs : 5€ enfant / 3€ accompagnant.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Nevers.

Pas de remboursement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T10:30:00+02:00

2023-04-19T11:30:00+02:00 (c) M.Popineau OTINA

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Esplanade Palais Ducal Adresse Esplanade Palais Ducal, 5800 Nevers Ville Nevers Age minimum 6 Age maximum 11 lieuville Esplanade Palais Ducal Nevers Departement Nièvre

Esplanade Palais Ducal Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Animation enfant : Le Bal de la Duchesse Esplanade Palais Ducal 2023-04-19 was last modified: by Animation enfant : Le Bal de la Duchesse Esplanade Palais Ducal Esplanade Palais Ducal 19 avril 2023 Esplanade Palais Ducal Nevers Nevers

Nevers Nièvre