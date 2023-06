Animation familles « Les récréatives » Esplanade office de tourisme Soustons, 14 juin 2023, Soustons.

Soustons,Landes

animation familles « les récréatives »

ateliers Jeux et arts plastiques

en accès libre et gratuit.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 17:00:00. EUR.

Esplanade office de tourisme avenue de labouyrie

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



les récréatives » family activities

games and art workshops

free access

actividades familiares « les récréatives

juegos y talleres artísticos

acceso gratuito

familienanimation « Les récréatives » (Die Rekreativen)

workshops Spiele und bildende Kunst

frei zugänglich und kostenlos

