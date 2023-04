Petit marché à Saint-Sulpice Esplanade Octave Médale Saint-Sulpice-la-Pointe Catégories d’Évènement: Saint-Sulpice-la-Pointe

Tarn

Petit marché à Saint-Sulpice Esplanade Octave Médale, 1 janvier 2023, Saint-Sulpice-la-Pointe. Sur la place principale, petit marché de producteurs de pays..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Esplanade Octave Médale

Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 Tarn Occitanie



On the main square, a small farmers’ market. En la plaza principal, un pequeño mercado de productores locales. Auf dem Hauptplatz gibt es einen kleinen Markt mit Erzeugern aus dem Land. Mise à jour le 2020-08-04 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout

