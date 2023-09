PROJECTION – OCTOBRE ROSE Esplanade Nino Rota Villerupt, 11 octobre 2023, Villerupt.

Villerupt,Meurthe-et-Moselle

Projection de « Ma Ma » en partenariat avec l’Arche, le Pôle de l’Image et le CCAS.. Tout public

Mercredi 2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 14:00:00. 0 EUR.

Esplanade Nino Rota L’Arche

Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Screening of « Ma Ma » in partnership with l?Arche, Pôle de l?Image and CCAS.

Proyección de « Ma Ma » en colaboración con el Arche, el Pôle de l’Image y la CCAS.

Vorführung von « Ma Ma » in Partnerschaft mit der Arche, dem Pôle de l’Image und dem CCAS.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU GRAND LONGWY