Cirque en prélude à Yvré-l’Évêque Esplanade Nelson Mandela, Yvré-l’Évêque, 2 juin 2023, Yvré-l'Evêque.

Le Plongeoir – cité du Cirque part en itinérance en Sarthe et dans l’agglomération mancelle pour vous donner un avant-goût du festival Le Mans fait son cirque ! Rendez-vous le 2 juin à l’Esplanade Nelson Mandela à Yvré-l’Évêque. En partenariat avec le service Culture de la Ville d’Yvré-l’Évêque.

Peau d’Âme, Camille Judic

C’est l’histoire d’une femme au chic déroutant, à l’allure iconique, avec des rêves de Diva. De rêves en cauchemars, elle se met progressivement à nu devant nous. Femme fragile qui se bat, nue mais possédée, vivante mais perturbée, nous laissant réfléchir sur le contrôlable et l’incontrôlable, la beauté et la laideur, la force et la faiblesse. Vendredi 2 juin à 18 h 30.

Amants, Cirque Exalté

Sur scène un homme et une femme dansent. Ils s’aiment, c’est très clair, sans hésitation, sans questions. Ils aiment danser ensemble, être fous ensemble, être charnels, moches, fragile ensemble. Ce moment, c’est un instant de célébration. Ils tournent, ils tournent, à en perdre leurs pensées. Vendredi 2 juin à 20h.

