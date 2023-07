Xavier Renard et ses musiciens en concert Esplanade Nelson Mandèla Montignac-Lascaux, 3 août 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Xavier Renard accompagné de ses musiciens reviennent à Montignac-Lascaux avec son répertoire de chansons françaises. Sans réservations..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . EUR.

Esplanade Nelson Mandèla

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Xavier Renard and his musicians return to Montignac-Lascaux with a repertoire of French songs. No reservations required.

Xavier Renard y sus músicos vuelven a Montignac-Lascaux con un repertorio de canciones francesas. No es necesario reservar.

Xavier Renard kehrt in Begleitung seiner Musiker mit seinem Repertoire an französischen Chansons nach Montignac-Lascaux zurück. Ohne Reservierungen.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère