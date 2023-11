Peter Jacobsson et Thomas Caley / CCN Ballet de Lorraine – Discofoot Esplanade Mozart Aix-en-Provence, 1 juin 2024, Aix-en-Provence.

Avec le DJ Ben Unzip aux platines, un arbitre, trois juges artistiques et vingt-quatre danseurs du CCN-Ballet de Lorraine, le match s’annonce anticonformiste !.

With DJ Ben Unzip on the decks, a referee, three artistic judges and twenty-four dancers from the CCN-Ballet de Lorraine, the match promises to be unconventional!

Con DJ Ben Unzip a los platos, un árbitro, tres jueces artísticos y veinticuatro bailarines del CCN-Ballet de Lorraine, el partido promete ser poco convencional

Mit dem DJ Ben Unzip an den Plattentellern, einem Schiedsrichter, drei künstlerischen Richtern und vierundzwanzig Tänzern des CCN-Ballet de Lorraine wird das Spiel unkonventionell!

