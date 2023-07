CONCOURS DE TARTE À LA MIRABELLE ESPLANADE Metz, 20 août 2023, Metz.

Metz,Moselle

Le fruit de la région mis à l’honneur dans des créations pâtissières succulentes, à déguster absolument ! Le concours, réalisé par des professionnels, sera organisé par le Syndicat des Boulangers-Pâtissiers de Metz. Le gagnant remportera un trophée d’exception créer par Alexandre Bianchi.. Tout public

Dimanche 2023-08-20 16:00:00 fin : 2023-08-20 . 0 EUR.

ESPLANADE Place de la République

Metz 57000 Moselle Grand Est



The region’s fruit will be showcased in a series of mouth-watering pastry creations that are a must-taste! The competition, run by professionals, will be organized by the Syndicat des Boulangers-Pâtissiers de Metz. The winner will receive an exceptional trophy created by Alexandre Bianchi.

La fruta de la región se exhibirá en deliciosas creaciones de repostería que no hay que perderse El concurso, dirigido por profesionales, estará organizado por el Syndicat des Boulangers-Pâtissiers de Metz. El ganador recibirá un trofeo excepcional creado por Alexandre Bianchi.

Die Frucht der Region wird in köstlichen Patisserie-Kreationen geehrt, die Sie unbedingt probieren sollten! Der Wettbewerb, der von Fachleuten durchgeführt wird, wird vom Syndicat des Boulangers-Pâtissiers de Metz organisiert. Der Gewinner erhält eine außergewöhnliche Trophäe, die von Alexandre Bianchi entworfen wurde.

