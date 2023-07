50E EDITION MARVEJOLS MENDE Esplanade Marvejols, 23 juillet 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Le semi-Marathon Marvejols – Mende est une des courses à ne pas manquer en France, sa réputation a largement franchi les frontières et l’on y revient avec grand plaisir. Les paysages, l’animation tout au long du parcours, l’amitié, la fièvre du dima….

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Esplanade

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



The Marvejols ? Mende is one of France?s not-to-be-missed races. Its reputation has spread far and wide, and it?s a great pleasure to return. The scenery, the lively atmosphere along the route, the friendship, the Sunday fever …

La Marvejols ? Mende es una de las carreras francesas que no hay que perderse. Su reputación se ha extendido por todas partes, y es un gran placer volver. Los paisajes, el ambiente animado del recorrido, la amistad, la fiebre del domingo…

Der Halbmarathon Marvejols ? Mende ist einer der Läufe, die man in Frankreich nicht verpassen sollte. Sein Ruf hat sich weit über die Grenzen hinaus verbreitet und man kommt immer wieder gerne zurück. Die Landschaften, die Animation entlang der Strecke, die Freundschaft, das Sonntagsfieber, die…

Mise à jour le 2023-06-16 par 48 – OT Gévaudan Destination