Radio MJC du Mont-Gargan Esplanade Marcel Duchamp, 9 juin 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

RMG débarque sur le village ARMADA !

Chaque jour Radio RMG diffusera son émission « Armada – Regard de rouennais » en écoute sur www.mjcmontgargan.fr

Réalisation et diffusion d’une émission par jour de 16h à 19h, comprenant des reportages faits sur place, interviews en direct, actualités de l’Armada, réalisée par les matelots et moussaillons passant sur le site de la ville de Rouen.

Émissions diffusées en direct et rediffusées en soirée sur les sites de la MJC du Mont Gargan (www.mjcmontgargan.fr) et de la Ville de Rouen (www.rouen.fr)..

2023-06-09 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-09 19:00:00. .

Esplanade Marcel Duchamp

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



RMG lands on the ARMADA village!

Every day Radio RMG will broadcast its show « Armada ? Regard de rouennais » in listening on www.mjcmontgargan.fr

Realization and broadcasting of a program per day from 4pm to 7pm, including reports made on site, live interviews, news of the Armada, made by sailors and sailors passing on the site of the city of Rouen.

The programs will be broadcast live and rebroadcast in the evening on the websites of the MJC du Mont Gargan (www.mjcmontgargan.fr) and the City of Rouen (www.rouen.fr).

¡RMG llega a la aldea ARMADA!

Radio RMG emitirá todos los días su programa « Armada ? Regard de rouennais » en www.mjcmontgargan.fr

Producción y difusión de un programa diario de 16:00 a 19:00, que incluirá reportajes realizados in situ, entrevistas en directo, noticias de la Armada, realizadas por marineros y navegantes de paso por el emplazamiento de la ciudad de Rouen.

Los programas se emitirán en directo y se volverán a emitir por la noche en las páginas web del MJC du Mont Gargan (www.mjcmontgargan.fr) y de la Ciudad de Ruán (www.rouen.fr).

RMG landet im ARMADA-Dorf!

Jeden Tag sendet Radio RMG seine Sendung « Armada? Regard de rouennais » auf www.mjcmontgargan.fr zum Nachhören

Produktion und Ausstrahlung einer Sendung pro Tag von 16 bis 19 Uhr, die vor Ort gemachte Reportagen, Live-Interviews und Nachrichten über die Armada enthält.

Die Sendungen werden live ausgestrahlt und am Abend auf den Websites des MJC du Mont Gargan (www.mjcmontgargan.fr) und der Stadt Rouen (www.rouen.fr) wiederholt.

