La ville surréaliste Dimanche 2 octobre, 16h00 esplanade marcel duchamp, rouen

Gratuit sur réservation

Dans le cadre de l’exposition Nadja au Musée des Beaux-Arts et du festival Zig Zag esplanade marcel duchamp, rouen esplanade marcel duchamp, rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie La Ville est un décor privilégié des romans surréalistes et c’est dans une exploration sensorielle, poétique, entourée d’évocation surréaliste que nous proposons de vous plonger. Une visite de l’exposition est possible à 15h

(Tarif réduit+3.5€, réserver au 02 76 30 39 18)

2022-10-02T16:00:00+02:00

2022-10-02T17:30:00+02:00 RMM

