CIE 6ème DIMENSION : LE BAL HIP-HOP Dimanche 27 août, 18h00 Esplanade Marcel Duchamp – Musée des Beaux-Arts Gratuit / Entrée Libre

Séverine Bidaud et ses danseurs entraînent la foule sur la piste pour une danse festive, collective et accessible à tous. Ce bal a été créé pour une immersion ludique et joyeuse dans les danses urbaines et l’univers de la compagnie. Le principe, c’est la participation concrète, physique du public à travers une approche ludique et festive de la danse hip-hop. Le rapport à la musique étant très important dans le hip-hop, la musique est introduite par un DJ Hip-hop.

Durée: Bal guidé 1h30 + 30 mn DJ set – Tout Public

Chorégraphie: Séverine Bidaud, Interprètes: Cault Nzelo, Brice Ipoli et Séverine Bidaud, DJ: DJ Bash

Esplanade Marcel Duchamp – Musée des Beaux-Arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

2023-08-27T18:00:00+02:00 – 2023-08-27T20:00:00+02:00

