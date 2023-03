Espaces Naturels Sensibles en vue ! Esplanade Maison de l’environnement Lac de Maine, 13 mai 2023, Angers.

Espaces Naturels Sensibles en vue ! Samedi 13 mai, 16h00 Esplanade Maison de l’environnement Lac de Maine Gratuit sur réservation

Un moment de conte pour faire découvrir la richesse de la flore, de la faune et de la biodiversité aux tout-petits. Ne repartez pas avant la distribution de graines à semer pour embellir d’une poignée de main nos rues, jardins, terrasses et balcons. Avec l’Éveil des mots et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou. (Les enfants doivent être accompagnés).

Inscriptions ouvertes 1 mois avant l’événement.

Esplanade Maison de l’environnement Lac de Maine Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « maison.environnement@ville.angers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 05 33 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/660/Product?reference=LOV049000066020220323134633 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

Françoise Damour