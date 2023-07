Spectacle des mascottes Esplanade M. Boisseau Couze-et-Saint-Front, 27 juillet 2023, Couze-et-Saint-Front.

Couze-et-Saint-Front,Dordogne

Venez vous amuser avec vos héros favoris !

Spectacle en plein air. Repli sous chapiteau en cas de mauvais temps..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Esplanade M. Boisseau

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and have fun with your favorite heroes!

Open-air show. Tent available in case of bad weather.

¡Ven a divertirte con tus héroes favoritos!

Espectáculo al aire libre. Carpa disponible en caso de mal tiempo.

Kommt und amüsiert euch mit euren Lieblingshelden!

Aufführung unter freiem Himmel. Ausweichen in ein Zelt bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-07-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides