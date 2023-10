La fête foraine de Noël Esplanade Lucien Grimaud Aubagne, 25 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

La fête foraine d’Aubagne revient pendant la période des fêtes de fin d’année !

La sortie familiale par excellence !.

2023-11-25 16:00:00 fin : 2024-01-07 . .

Esplanade Lucien Grimaud

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Aubagne funfair is back for the festive season!

The ultimate family outing!

El parque de atracciones de Aubagne vuelve por Navidad

Lo último para disfrutar en familia

Der Jahrmarkt in Aubagne kehrt während der Weihnachtszeit zurück!

Der Familienausflug par excellence!

