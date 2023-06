Exposition : « De Monslucii à Montluçon » Esplanade Louis II de Bourbon Montluçon, 1 janvier 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Du 11e siècle à nos jours, le château des Ducs de Bourbon veille sur la ville, et a connu bon nombre de transformations et d’usages très variés… à découvrir dans cette exposition !

Exposée toute l’année..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Esplanade Louis II de Bourbon

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From the 11th century to the present day, the castle of the Dukes of Bourbon has watched over the city, and has undergone a number of transformations and very varied uses? to be discovered in this exhibition!

On display all year round.

Desde el siglo XI hasta nuestros días, el castillo de los duques de Borbón ha vigilado la ciudad y ha sufrido numerosas transformaciones y usos muy variados… ¡que descubrirá en esta exposición!

Expuesta todo el año.

Vom 11. Jahrhundert bis heute wacht das Schloss der Herzöge von Bourbon über die Stadt und hat eine Vielzahl von Veränderungen und Nutzungen erfahren… Entdecken Sie diese Ausstellung!

Das ganze Jahr über ausgestellt.

Mise à jour le 2023-06-06 par OTI Vallée du Coeur de France