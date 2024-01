Festival américain Esplanade Louis Aragon Le Tréport, vendredi 14 juin 2024.

Le Tréport Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-14 10:00:00

fin : 2024-06-16

Les Black Wolf reviennent au Tréport pour « Le Festival ». Concert Rockabilly, wash bike sexy, Miss Black Wolf 2023, Show bike et tombola. Plus de 100 exposants. Animations. Exposition de motos et autos US. Buvette et restauration. Feu d’artifice.

Esplanade Louis Aragon Esplanade

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



