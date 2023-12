Dernier bain de l’année ! Esplanade Louis Aragon Le Tréport, 31 décembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 10:30:00

fin : 2023-12-31 13:00:00

Rendez-vous sur la plage du Tréport pour la baignade à 11h. Encadrée par les bénévoles de la SNSM !

Possibilité de venir vous changer dans la salle de séminaire du casino dès 10h30.

A l’issue de la baignade, boissons chaudes et viennoiseries seront offertes aux baigneurs en salle de séminaires au casino !.

Esplanade Louis Aragon Plage Le Tréport

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers