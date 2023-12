Arrivée du Père-Noël Esplanade Louis Aragon Le Tréport, 24 décembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 15:20:00

fin : 2023-12-24

A partir de 15h20 départ au Forum de la Troupe « Les Ours Polaires » vers la Gare Basse du Funiculaire – Distribution de friandises – Arrivée du Père-Noël à la Gare Basse du Funiculaire à 16h..

Esplanade Louis Aragon Forum de la Plage

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers