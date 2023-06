Estivales du mercredi: groupe Irish Coffee suivi du DJ Romain Lajoinie Esplanade loisirs Jacques Lagrave Objat, 2 août 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Nouveauté cette année, 2 artistes se succèdent aux estivales.

restauration sur place.

De 20h-22h : Groupe IRISH COFFEE

De 22h-00h : DJ ROMAIN LAJOINIE

Sur l’esplanade loisirs Jacques Lagrave

Gratuit.

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . .

Esplanade loisirs Jacques Lagrave

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



New this year, 2 artists will perform at the summer festival.

catering on site.

8-10pm: Group IRISH COFFEE

10pm-00am: DJ ROMAIN LAJOINIE

On the Jacques Lagrave leisure esplanade

Free

Como novedad, este año actuarán 2 artistas seguidos.

catering in situ.

20.00-22.00: Grupo IRISH COFFEE

22.00 h-00.00 h: DJ ROMAIN LAJOINIE

En la explanada de ocio Jacques Lagrave

Gratis

Neu in diesem Jahr: 2 Künstler wechseln sich bei den Sommerfesten ab.

verpflegung vor Ort.

Von 20h-22h: Gruppe IRISH COFFEE

Von 22h-00h: DJ ROMAIN LAJOINIE

Auf der Freizeit-Esplanade Jacques Lagrave

Kostenlos

